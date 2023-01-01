دولار ليبيري إلى وون كوري جنوبي

تحويل LRD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٧٬٠١٧ krw

1.00000 LRD = 7.01728 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 19:38 UTC
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LRD إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437021.661140.963718.3339
1GBP1.15311.22935102.1841.656921.915321.1111521.1394
1USD0.93790.813438183.121.34781.5580.903917.1956
1INR0.01128380.009786310.012030810.01621510.01874390.01087460.206877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / وون كوريا الجنوبية
1 LRD7.01728 KRW
5 LRD35.08640 KRW
10 LRD70.17280 KRW
20 LRD140.34560 KRW
50 LRD350.86400 KRW
100 LRD701.72800 KRW
250 LRD1754.32000 KRW
500 LRD3508.64000 KRW
1000 LRD7017.28000 KRW
2000 LRD14034.56000 KRW
5000 LRD35086.40000 KRW
10000 LRD70172.80000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار ليبري
1 KRW0.14250 LRD
5 KRW0.71252 LRD
10 KRW1.42505 LRD
20 KRW2.85010 LRD
50 KRW7.12525 LRD
100 KRW14.25050 LRD
250 KRW35.62625 LRD
500 KRW71.25250 LRD
1000 KRW142.50500 LRD
2000 KRW285.01000 LRD
5000 KRW712.52500 LRD
10000 KRW1425.05000 LRD