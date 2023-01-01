دولار ليبيري إلى لاري جورجي

تحويل LRD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
14.08 gel

1.00000 LRD = 0.01408 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 19:35 UTC
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LRD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661550.963818.3366
1GBP1.15311.2295102.1961.657121.915861.1112621.1431
1USD0.93780.813339183.121.34781.558240.9038517.1965
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621510.01874690.0108740.206888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / لاري جورجي
1 LRD0.01408 GEL
5 LRD0.07038 GEL
10 LRD0.14076 GEL
20 LRD0.28153 GEL
50 LRD0.70382 GEL
100 LRD1.40764 GEL
250 LRD3.51910 GEL
500 LRD7.03820 GEL
1000 LRD14.07640 GEL
2000 LRD28.15280 GEL
5000 LRD70.38200 GEL
10000 LRD140.76400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار ليبري
1 GEL71.04100 LRD
5 GEL355.20500 LRD
10 GEL710.41000 LRD
20 GEL1420.82000 LRD
50 GEL3552.05000 LRD
100 GEL7104.10000 LRD
250 GEL17760.25000 LRD
500 GEL35520.50000 LRD
1000 GEL71041.00000 LRD
2000 GEL142082.00000 LRD
5000 GEL355205.00000 LRD
10000 GEL710410.00000 LRD