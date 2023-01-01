دولار جزر كايمان إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل KYD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
٨٬١٧٢٫٩٥ ttd

1.00000 KYD = 8.17295 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:26 UTC
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KYD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06788.6891.436981.660830.9636518.3117
1GBP1.15311.23025102.2581.656841.914941.1110921.1134
1USD0.93720.812843183.121.346751.556540.9031517.1619
1INR0.01127540.009779150.012030810.01620250.01872640.01086560.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار ترينيداد وتوباغو
1 KYD8.17295 TTD
5 KYD40.86475 TTD
10 KYD81.72950 TTD
20 KYD163.45900 TTD
50 KYD408.64750 TTD
100 KYD817.29500 TTD
250 KYD2043.23750 TTD
500 KYD4086.47500 TTD
1000 KYD8172.95000 TTD
2000 KYD16345.90000 TTD
5000 KYD40864.75000 TTD
10000 KYD81729.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار جزر كايمان
1 TTD0.12236 KYD
5 TTD0.61178 KYD
10 TTD1.22355 KYD
20 TTD2.44710 KYD
50 TTD6.11775 KYD
100 TTD12.23550 KYD
250 TTD30.58875 KYD
500 TTD61.17750 KYD
1000 TTD122.35500 KYD
2000 TTD244.71000 KYD
5000 TTD611.77500 KYD
10000 TTD1223.55000 KYD