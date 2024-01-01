Cayman Adaları dolarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → TTD çevirin

1.000 kyd
8.256,28 ttd

1.00000 KYD = 8.25628 TTD

08:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.12351.452871.652370.94782518.3175
1 GBP1.1696811.25545104.2491.699441.93281.1086521.4261
1 USD0.93170.796527183.03691.353651.539530.8830517.0665
1 INR0.01122040.009592450.012042810.01630180.01854030.01063440.205529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 KYD8.25628 TTD
5 KYD41.28140 TTD
10 KYD82.56280 TTD
20 KYD165.12560 TTD
50 KYD412.81400 TTD
100 KYD825.62800 TTD
250 KYD2064.07000 TTD
500 KYD4128.14000 TTD
1000 KYD8256.28000 TTD
2000 KYD16512.56000 TTD
5000 KYD41281.40000 TTD
10000 KYD82562.80000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Cayman Adaları Doları
1 TTD0.12112 KYD
5 TTD0.60560 KYD
10 TTD1.21120 KYD
20 TTD2.42240 KYD
50 TTD6.05600 KYD
100 TTD12.11200 KYD
250 TTD30.28000 KYD
500 TTD60.56000 KYD
1000 TTD121.12000 KYD
2000 TTD242.24000 KYD
5000 TTD605.60000 KYD
10000 TTD1211.20000 KYD