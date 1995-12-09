دينار كويتي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل KWD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٬٩٩٥٬٤٣٠ xof

1.00000 KWD = 1995.43000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:14 UTC
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KWD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066888.68791.436551.660130.963618.3129
1GBP1.15311.23015102.2681.656521.914331.1110321.117
1USD0.93740.812909183.13451.34661.556180.9032517.1662
1INR0.01127550.009778240.012028710.01619780.01871880.01086490.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 KWD1995.43000 XOF
5 KWD9977.15000 XOF
10 KWD19954.30000 XOF
20 KWD39908.60000 XOF
50 KWD99771.50000 XOF
100 KWD199543.00000 XOF
250 KWD498857.50000 XOF
500 KWD997715.00000 XOF
1000 KWD1995430.00000 XOF
2000 KWD3990860.00000 XOF
5000 KWD9977150.00000 XOF
10000 KWD19954300.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Kuwaiti Dinar
1 XOF0.00050 KWD
5 XOF0.00251 KWD
10 XOF0.00501 KWD
20 XOF0.01002 KWD
50 XOF0.02506 KWD
100 XOF0.05011 KWD
250 XOF0.12529 KWD
500 XOF0.25057 KWD
1000 XOF0.50114 KWD
2000 XOF1.00229 KWD
5000 XOF2.50572 KWD
10000 XOF5.01144 KWD