Kuveyt dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KWD → XOF çevirin

1.000 kwd
1.982.670 xof

1.00000 KWD = 1982.67000 XOF

09:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0736589.15011.453351.65240.94789518.3144
1 GBP1.1695211.25565104.2621.699711.932511.1085821.419
1 USD0.93140.7964183.03461.353651.539050.8828517.0581
1 INR0.0112170.009591190.012043210.01630220.01853510.01063230.205434

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Kuveyt dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 KWD1982.67000 XOF
5 KWD9913.35000 XOF
10 KWD19826.70000 XOF
20 KWD39653.40000 XOF
50 KWD99133.50000 XOF
100 KWD198267.00000 XOF
250 KWD495667.50000 XOF
500 KWD991335.00000 XOF
1000 KWD1982670.00000 XOF
2000 KWD3965340.00000 XOF
5000 KWD9913350.00000 XOF
10000 KWD19826700.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kuveyt Dinarı
1 XOF0.00050 KWD
5 XOF0.00252 KWD
10 XOF0.00504 KWD
20 XOF0.01009 KWD
50 XOF0.02522 KWD
100 XOF0.05044 KWD
250 XOF0.12609 KWD
500 XOF0.25219 KWD
1000 XOF0.50437 KWD
2000 XOF1.00874 KWD
5000 XOF2.52185 KWD
10000 XOF5.04371 KWD