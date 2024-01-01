50 Kuveyt dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile KWD → XOF çevirin

1,000ك KWD = 2.025CFA XOF

20:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 KWD → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.024,97002.024,9700
Düşük1.959,32001.918,3100
Ortalama1.986,02331.954,8282
Değişim2.82%4.60%
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1 KWD → XOF istatistikleri

KWD → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.024,9700, en düşük 1.959,3200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.986,0233 oldu. KWD → XOF kurundaki değişiklik 2.82 değerindeydi.

KWD → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.024,9700, en düşük 1.918,3100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.954,8282 oldu. KWD → XOF kurundaki değişiklik 4.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4810,9518,1831,5471,7071.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2460,043
1 EUR1,05388,975119,151,6291,7981.801,363,868
1 ZAR0,0554,6460,05210,0850,09494,0640,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 KWD2.024,76000 XOF
5 KWD10.123,80000 XOF
10 KWD20.247,60000 XOF
20 KWD40.495,20000 XOF
50 KWD101.238,00000 XOF
100 KWD202.476,00000 XOF
250 KWD506.190,00000 XOF
500 KWD1.012.380,00000 XOF
1000 KWD2.024.760,00000 XOF
2000 KWD4.049.520,00000 XOF
5000 KWD10.123.800,00000 XOF
10000 KWD20.247.600,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kuveyt Dinarı
1 XOF0,00049 KWD
5 XOF0,00247 KWD
10 XOF0,00494 KWD
20 XOF0,00988 KWD
50 XOF0,02469 KWD
100 XOF0,04939 KWD
250 XOF0,12347 KWD
500 XOF0,24694 KWD
1000 XOF0,49389 KWD
2000 XOF0,98777 KWD
5000 XOF2,46943 KWD
10000 XOF4,93885 KWD