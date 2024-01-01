100 CFA Frangı BCEAO'dan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → KWD çevirin

1,000CFA XOF = 0,0004950ك KWD

10:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 XOF → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim-2.51%-4.72%
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1 XOF → KWD istatistikleri

XOF → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. XOF → KWD kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

XOF → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. XOF → KWD kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9951,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,631,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1290,9561.230,49
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5561,4151.821,99

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kuveyt Dinarı
1 XOF0,00050 KWD
5 XOF0,00248 KWD
10 XOF0,00495 KWD
20 XOF0,00990 KWD
50 XOF0,02475 KWD
100 XOF0,04950 KWD
250 XOF0,12375 KWD
500 XOF0,24750 KWD
1000 XOF0,49500 KWD
2000 XOF0,99000 KWD
5000 XOF2,47501 KWD
10000 XOF4,95001 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 KWD2.020,20000 XOF
5 KWD10.101,00000 XOF
10 KWD20.202,00000 XOF
20 KWD40.404,00000 XOF
50 KWD101.010,00000 XOF
100 KWD202.020,00000 XOF
250 KWD505.050,00000 XOF
500 KWD1.010.100,00000 XOF
1000 KWD2.020.200,00000 XOF
2000 KWD4.040.400,00000 XOF
5000 KWD10.101.000,00000 XOF
10000 KWD20.202.000,00000 XOF