دينار كويتي إلى روبية سيشيلية

تحويل KWD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٦٬٦٠٦٫٩٠ scr

1.00000 KWD = 46.60690 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:11 UTC
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KWD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 SCR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.70451.436771.660050.963718.3084
1GBP1.1531411.2304102.2891.65681.914271.1112821.1122
1USD0.93720.812744183.13451.346551.555810.903217.1588
1INR0.01127340.009776250.012028710.01619720.01871440.01086430.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / روبية سيشيل
1 KWD46.60690 SCR
5 KWD233.03450 SCR
10 KWD466.06900 SCR
20 KWD932.13800 SCR
50 KWD2330.34500 SCR
100 KWD4660.69000 SCR
250 KWD11651.72500 SCR
500 KWD23303.45000 SCR
1000 KWD46606.90000 SCR
2000 KWD93213.80000 SCR
5000 KWD233034.50000 SCR
10000 KWD466069.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Kuwaiti Dinar
1 SCR0.02146 KWD
5 SCR0.10728 KWD
10 SCR0.21456 KWD
20 SCR0.42912 KWD
50 SCR1.07281 KWD
100 SCR2.14561 KWD
250 SCR5.36402 KWD
500 SCR10.72805 KWD
1000 SCR21.45610 KWD
2000 SCR42.91220 KWD
5000 SCR107.28050 KWD
10000 SCR214.56100 KWD