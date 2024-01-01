Kuveyt dinarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → SCR çevirin

1.000 kwd
44.292,10 scr

1.00000 KWD = 44.29210 SCR

09:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0735589.13931.453211.652380.9480418.3125
1 GBP1.1695411.25555104.2511.699581.932511.1087721.417
1 USD0.93150.796464183.03231.353651.539170.8831517.0579
1 INR0.01121840.009592220.012043510.01630270.0185370.01063620.205437

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Kuveyt dinarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 KWD44.29210 SCR
5 KWD221.46050 SCR
10 KWD442.92100 SCR
20 KWD885.84200 SCR
50 KWD2214.60500 SCR
100 KWD4429.21000 SCR
250 KWD11073.02500 SCR
500 KWD22146.05000 SCR
1000 KWD44292.10000 SCR
2000 KWD88584.20000 SCR
5000 KWD221460.50000 SCR
10000 KWD442921.00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 SCR0.02258 KWD
5 SCR0.11289 KWD
10 SCR0.22577 KWD
20 SCR0.45155 KWD
50 SCR1.12887 KWD
100 SCR2.25774 KWD
250 SCR5.64435 KWD
500 SCR11.28870 KWD
1000 SCR22.57740 KWD
2000 SCR45.15480 KWD
5000 SCR112.88700 KWD
10000 SCR225.77400 KWD