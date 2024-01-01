500 Seyşeller rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SCR → KWD çevirin

500 scr
10,790 kwd

1,000₨ SCR = 0,02158ك KWD

13:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02280,0230
Düşük0,02040,0204
Ortalama0,02190,0221
Değişim-2.01%-3.97%
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1 SCR → KWD istatistikleri

SCR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0228, en düşük 0,0204 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0219 oldu. SCR → KWD kurundaki değişiklik -2.01 değerindeydi.

SCR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0230, en düşük 0,0204 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0221 oldu. SCR → KWD kurundaki değişiklik -3.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2461,5081,6670,94220,658
1 GBP1,17711,282107,4061,7751,9621,10824,316
1 USD0,9180,78183,7741,3841,530,86418,966
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 SCR0,02158 KWD
5 SCR0,10790 KWD
10 SCR0,21580 KWD
20 SCR0,43161 KWD
50 SCR1,07902 KWD
100 SCR2,15803 KWD
250 SCR5,39508 KWD
500 SCR10,79015 KWD
1000 SCR21,58030 KWD
2000 SCR43,16060 KWD
5000 SCR107,90150 KWD
10000 SCR215,80300 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 KWD46,33860 SCR
5 KWD231,69300 SCR
10 KWD463,38600 SCR
20 KWD926,77200 SCR
50 KWD2.316,93000 SCR
100 KWD4.633,86000 SCR
250 KWD11.584,65000 SCR
500 KWD23.169,30000 SCR
1000 KWD46.338,60000 SCR
2000 KWD92.677,20000 SCR
5000 KWD231.693,00000 SCR
10000 KWD463.386,00000 SCR