1 Kuveyt dinarından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → SCR çevirin

1,000ك KWD = 45,24₨ SCR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 KWD → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,732748,9760
Düşük43,158442,8802
Ortalama44,972245,0990
Değişim-1.96%-3.27%
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1 KWD → SCR istatistikleri

KWD → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,7327, en düşük 43,1584 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,9722 oldu. KWD → SCR kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

KWD → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 48,9760, en düşük 42,8802 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 45,0990 oldu. KWD → SCR kurundaki değişiklik -3.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 KWD45,24340 SCR
5 KWD226,21700 SCR
10 KWD452,43400 SCR
20 KWD904,86800 SCR
50 KWD2.262,17000 SCR
100 KWD4.524,34000 SCR
250 KWD11.310,85000 SCR
500 KWD22.621,70000 SCR
1000 KWD45.243,40000 SCR
2000 KWD90.486,80000 SCR
5000 KWD226.217,00000 SCR
10000 KWD452.434,00000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 SCR0,02210 KWD
5 SCR0,11051 KWD
10 SCR0,22103 KWD
20 SCR0,44205 KWD
50 SCR1,10514 KWD
100 SCR2,21027 KWD
250 SCR5,52568 KWD
500 SCR11,05135 KWD
1000 SCR22,10270 KWD
2000 SCR44,20540 KWD
5000 SCR110,51350 KWD
10000 SCR221,02700 KWD