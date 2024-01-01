10 bin Seyşeller rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile SCR → KWD çevirin

10.000 scr
215,297 kwd

1,000₨ SCR = 0,02153ك KWD

13:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KWD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02280,0230
Düşük0,02040,0204
Ortalama0,02190,0221
Değişim-2.21%-4.17%
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1 SCR → KWD istatistikleri

SCR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0228, en düşük 0,0204 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0219 oldu. SCR → KWD kurundaki değişiklik -2.21 değerindeydi.

SCR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0230, en düşük 0,0204 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0221 oldu. SCR → KWD kurundaki değişiklik -4.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8491,08991,1881,5071,6660,94120,649
1 GBP1,17711,282107,3541,7741,9621,10824,31
1 USD0,9190,78183,7621,3851,5310,86518,968
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 SCR0,02153 KWD
5 SCR0,10765 KWD
10 SCR0,21530 KWD
20 SCR0,43059 KWD
50 SCR1,07649 KWD
100 SCR2,15297 KWD
250 SCR5,38243 KWD
500 SCR10,76485 KWD
1000 SCR21,52970 KWD
2000 SCR43,05940 KWD
5000 SCR107,64850 KWD
10000 SCR215,29700 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Seyşeller Rupisi
1 KWD46,44760 SCR
5 KWD232,23800 SCR
10 KWD464,47600 SCR
20 KWD928,95200 SCR
50 KWD2.322,38000 SCR
100 KWD4.644,76000 SCR
250 KWD11.611,90000 SCR
500 KWD23.223,80000 SCR
1000 KWD46.447,60000 SCR
2000 KWD92.895,20000 SCR
5000 KWD232.238,00000 SCR
10000 KWD464.476,00000 SCR