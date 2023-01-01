دينار كويتي إلى دولار ناميبي

تحويل KWD إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
61150.10 nad

1.00000 KWD = 61.15010 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Namibian Dollar
1 KWD61.15010 NAD
5 KWD305.75050 NAD
10 KWD611.50100 NAD
20 KWD1223.00200 NAD
50 KWD3057.50500 NAD
100 KWD6115.01000 NAD
250 KWD15287.52500 NAD
500 KWD30575.05000 NAD
1000 KWD61150.10000 NAD
2000 KWD122300.20000 NAD
5000 KWD305750.50000 NAD
10000 KWD611501.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Kuwaiti Dinar
1 NAD0.01635 KWD
5 NAD0.08177 KWD
10 NAD0.16353 KWD
20 NAD0.32706 KWD
50 NAD0.81766 KWD
100 NAD1.63532 KWD
250 NAD4.08830 KWD
500 NAD8.17660 KWD
1000 NAD16.35320 KWD
2000 NAD32.70640 KWD
5000 NAD81.76600 KWD
10000 NAD163.53200 KWD