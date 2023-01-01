دينار كويتي إلى متكال موزمبيقي

تحويل KWD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
206910 mzn

1.00000 KWD = 206.91000 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ميثامبيكان
1 KWD206.91000 MZN
5 KWD1034.55000 MZN
10 KWD2069.10000 MZN
20 KWD4138.20000 MZN
50 KWD10345.50000 MZN
100 KWD20691.00000 MZN
250 KWD51727.50000 MZN
500 KWD103455.00000 MZN
1000 KWD206910.00000 MZN
2000 KWD413820.00000 MZN
5000 KWD1034550.00000 MZN
10000 KWD2069100.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / Kuwaiti Dinar
1 MZN0.00483 KWD
5 MZN0.02417 KWD
10 MZN0.04833 KWD
20 MZN0.09666 KWD
50 MZN0.24165 KWD
100 MZN0.48330 KWD
250 MZN1.20826 KWD
500 MZN2.41651 KWD
1000 MZN4.83302 KWD
2000 MZN9.66604 KWD
5000 MZN24.16510 KWD
10000 MZN48.33020 KWD