دينار كويتي إلى لاري جورجي

تحويل KWD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٨٬٧٠٩٫٧٨ gel

1.00000 KWD = 8.70978 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى GEL مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لاري جورجي
1 KWD8.70978 GEL
5 KWD43.54890 GEL
10 KWD87.09780 GEL
20 KWD174.19560 GEL
50 KWD435.48900 GEL
100 KWD870.97800 GEL
250 KWD2177.44500 GEL
500 KWD4354.89000 GEL
1000 KWD8709.78000 GEL
2000 KWD17419.56000 GEL
5000 KWD43548.90000 GEL
10000 KWD87097.80000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Kuwaiti Dinar
1 GEL0.11481 KWD
5 GEL0.57407 KWD
10 GEL1.14813 KWD
20 GEL2.29626 KWD
50 GEL5.74065 KWD
100 GEL11.48130 KWD
250 GEL28.70325 KWD
500 GEL57.40650 KWD
1000 GEL114.81300 KWD
2000 GEL229.62600 KWD
5000 GEL574.06500 KWD
10000 GEL1148.13000 KWD