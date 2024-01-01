Kuveyt dinarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KWD → GEL çevirin

1.000 kwd
8.578,57 gel

1.00000 KWD = 8.57857 GEL

09:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0734589.13241.453181.652350.9481318.3139
1 GBP1.1695311.25545104.2451.699571.93251.1088721.419
1 USD0.931550.796527183.03361.353751.539290.8832517.0608
1 INR0.01121930.009592830.012043310.01630360.01853820.01063730.205469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Gürcistan Larisi
1 KWD8.57857 GEL
5 KWD42.89285 GEL
10 KWD85.78570 GEL
20 KWD171.57140 GEL
50 KWD428.92850 GEL
100 KWD857.85700 GEL
250 KWD2144.64250 GEL
500 KWD4289.28500 GEL
1000 KWD8578.57000 GEL
2000 KWD17157.14000 GEL
5000 KWD42892.85000 GEL
10000 KWD85785.70000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kuveyt Dinarı
1 GEL0.11657 KWD
5 GEL0.58285 KWD
10 GEL1.16570 KWD
20 GEL2.33140 KWD
50 GEL5.82850 KWD
100 GEL11.65700 KWD
250 GEL29.14250 KWD
500 GEL58.28500 KWD
1000 GEL116.57000 KWD
2000 GEL233.14000 KWD
5000 GEL582.85000 KWD
10000 GEL1165.70000 KWD