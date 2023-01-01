فرنك قمري إلى تالا ساموي

تحويل KMF إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٥٫٨٣ wst

1.00000 KMF = 0.00583 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 17:41 UTC
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KMF إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066988.69621.436311.658350.963718.3089
1GBP1.1533411.2305102.2971.656561.912641.1114721.1164
1USD0.93730.812678183.13451.346251.554360.903317.1608
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619360.0186970.01086550.206422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Samoan Tala
1 KMF0.00583 WST
5 KMF0.02914 WST
10 KMF0.05828 WST
20 KMF0.11657 WST
50 KMF0.29142 WST
100 KMF0.58284 WST
250 KMF1.45711 WST
500 KMF2.91421 WST
1000 KMF5.82843 WST
2000 KMF11.65686 WST
5000 KMF29.14215 WST
10000 KMF58.28430 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / فرنك جزر القمر
1 WST171.57300 KMF
5 WST857.86500 KMF
10 WST1715.73000 KMF
20 WST3431.46000 KMF
50 WST8578.65000 KMF
100 WST17157.30000 KMF
250 WST42893.25000 KMF
500 WST85786.50000 KMF
1000 WST171573.00000 KMF
2000 WST343146.00000 KMF
5000 WST857865.00000 KMF
10000 WST1715730.00000 KMF