1 شلن كيني إلى بيزو فلبيني

تحويل KES إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 kes
0.38 php

1.00000 KES = 0.37935 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 03:38
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KES إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.3728764.6151.371650.945450.8228761.5839183.15
1SGD0.7284381556.9750.9991620.68870.5994141.1537860.5696
1NGN0.001307850.0017954110.001793910.00123650.00107620.002071510.108748
1CAD0.7290491.00084557.44210.6892780.5999171.1547560.6204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Philippine Peso
1 KES0.37935 PHP
5 KES1.89677 PHP
10 KES3.79353 PHP
20 KES7.58706 PHP
50 KES18.96765 PHP
100 KES37.93530 PHP
250 KES94.83825 PHP
500 KES189.67650 PHP
1000 KES379.35300 PHP
2000 KES758.70600 PHP
5000 KES1896.76500 PHP
10000 KES3793.53000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / شلن كيني
1 PHP2.63607 KES
5 PHP13.18035 KES
10 PHP26.36070 KES
20 PHP52.72140 KES
50 PHP131.80350 KES
100 PHP263.60700 KES
250 PHP659.01750 KES
500 PHP1318.03500 KES
1000 PHP2636.07000 KES
2000 PHP5272.14000 KES
5000 PHP13180.35000 KES
10000 PHP26360.70000 KES