شلن كيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل KES إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٥٫٠١ pgk

1.00000 KES = 0.02501 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066588.66291.436631.660960.9635518.3182
1GBP1.1538711.23065102.3091.657751.91661.1118121.1376
1USD0.937650.812579183.13451.347051.557390.9034517.176
1INR0.01127870.009774270.012028710.01620330.01873340.01086730.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Papua New Guinean Kina
1 KES0.02501 PGK
5 KES0.12506 PGK
10 KES0.25011 PGK
20 KES0.50022 PGK
50 KES1.25056 PGK
100 KES2.50111 PGK
250 KES6.25278 PGK
500 KES12.50555 PGK
1000 KES25.01110 PGK
2000 KES50.02220 PGK
5000 KES125.05550 PGK
10000 KES250.11100 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / شلن كيني
1 PGK39.98230 KES
5 PGK199.91150 KES
10 PGK399.82300 KES
20 PGK799.64600 KES
50 PGK1999.11500 KES
100 PGK3998.23000 KES
250 PGK9995.57500 KES
500 PGK19991.15000 KES
1000 PGK39982.30000 KES
2000 PGK79964.60000 KES
5000 PGK199911.50000 KES
10000 PGK399823.00000 KES