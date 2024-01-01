Kenya şilininden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile KES → PGK çevirin

1.000 kes
25,09 pgk

1.00000 KES = 0.02509 PGK

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.073489.12581.453011.65240.94858518.3134
1 GBP1.1692111.25505104.2081.69891.932041.1090921.4125
1 USD0.93160.796781183.03131.353651.539410.8837517.0611
1 INR0.01122010.009596150.012043710.01630290.01854010.01064360.205478

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Kenya şilininden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Papua Yeni Gine Kinası
1 KES0.02509 PGK
5 KES0.12545 PGK
10 KES0.25090 PGK
20 KES0.50180 PGK
50 KES1.25449 PGK
100 KES2.50899 PGK
250 KES6.27248 PGK
500 KES12.54495 PGK
1000 KES25.08990 PGK
2000 KES50.17980 PGK
5000 KES125.44950 PGK
10000 KES250.89900 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Kenya Şilini
1 PGK39.85670 KES
5 PGK199.28350 KES
10 PGK398.56700 KES
20 PGK797.13400 KES
50 PGK1992.83500 KES
100 PGK3985.67000 KES
250 PGK9964.17500 KES
500 PGK19928.35000 KES
1000 PGK39856.70000 KES
2000 PGK79713.40000 KES
5000 PGK199283.50000 KES
10000 PGK398567.00000 KES