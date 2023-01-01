دينار أردني إلى دينار جزائري

تحويل JOD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
193735 dzd

1.00000 JOD = 193.73500 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:12 UTC
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JOD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.43751.661030.963118.3086
1GBP1.1536711.2296102.2221.658421.916311.111121.1224
1USD0.938250.813273183.13451.348751.558480.9036517.1783
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622370.01874650.01086970.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى ZAR

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JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Algerian Dinar
1 JOD193.73500 DZD
5 JOD968.67500 DZD
10 JOD1937.35000 DZD
20 JOD3874.70000 DZD
50 JOD9686.75000 DZD
100 JOD19373.50000 DZD
250 JOD48433.75000 DZD
500 JOD96867.50000 DZD
1000 JOD193735.00000 DZD
2000 JOD387470.00000 DZD
5000 JOD968675.00000 DZD
10000 JOD1937350.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدينار الأردني
1 DZD0.00516 JOD
5 DZD0.02581 JOD
10 DZD0.05162 JOD
20 DZD0.10323 JOD
50 DZD0.25808 JOD
100 DZD0.51617 JOD
250 DZD1.29042 JOD
500 DZD2.58085 JOD
1000 DZD5.16169 JOD
2000 DZD10.32338 JOD
5000 DZD25.80845 JOD
10000 DZD51.61690 JOD