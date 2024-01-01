Ürdün dinarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile JOD → DZD çevirin

1.000 jod
189.619 dzd

1.00000 JOD = 189.61900 DZD

07:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.073689.13931.454031.653350.94935518.3282
1 GBP1.168811.25485104.1881.699511.932471.109621.4224
1 USD0.931450.796908183.02841.354351.540.8842517.0717
1 INR0.01121840.009598020.012044110.01631190.01854790.010650.205613

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Ürdün dinarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

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JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cezayir Dinarı
1 JOD189.61900 DZD
5 JOD948.09500 DZD
10 JOD1896.19000 DZD
20 JOD3792.38000 DZD
50 JOD9480.95000 DZD
100 JOD18961.90000 DZD
250 JOD47404.75000 DZD
500 JOD94809.50000 DZD
1000 JOD189619.00000 DZD
2000 JOD379238.00000 DZD
5000 JOD948095.00000 DZD
10000 JOD1896190.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Ürdün Dinarı
1 DZD0.00527 JOD
5 DZD0.02637 JOD
10 DZD0.05274 JOD
20 DZD0.10547 JOD
50 DZD0.26369 JOD
100 DZD0.52737 JOD
250 DZD1.31844 JOD
500 DZD2.63687 JOD
1000 DZD5.27374 JOD
2000 DZD10.54748 JOD
5000 DZD26.36870 JOD
10000 DZD52.73740 JOD