دولار جامايكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل JMD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٢١٫٦٦ szl

1.00000 JMD = 0.12166 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JMD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 SZL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.66291.437961.661090.963218.3192
1GBP1.1528711.22955102.2181.65781.915041.1104521.1199
1USD0.937650.813306183.13451.34831.557510.903117.1769
1INR0.01127870.009783010.012028710.01621830.01873480.01086310.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Swazi Lilangeni
1 JMD0.12166 SZL
5 JMD0.60828 SZL
10 JMD1.21656 SZL
20 JMD2.43312 SZL
50 JMD6.08280 SZL
100 JMD12.16560 SZL
250 JMD30.41400 SZL
500 JMD60.82800 SZL
1000 JMD121.65600 SZL
2000 JMD243.31200 SZL
5000 JMD608.28000 SZL
10000 JMD1216.56000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / دولار جامايكي
1 SZL8.21990 JMD
5 SZL41.09950 JMD
10 SZL82.19900 JMD
20 SZL164.39800 JMD
50 SZL410.99500 JMD
100 SZL821.99000 JMD
250 SZL2054.97500 JMD
500 SZL4109.95000 JMD
1000 SZL8219.90000 JMD
2000 SZL16439.80000 JMD
5000 SZL41099.50000 JMD
10000 SZL82199.00000 JMD