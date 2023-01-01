دولار جامايكي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل JMD إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٤٫٥٣ bob

1.00000 JMD = 0.04453 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:45 UTC
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JMD إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Bolivian Boliviano
1 JMD0.04453 BOB
5 JMD0.22267 BOB
10 JMD0.44534 BOB
20 JMD0.89068 BOB
50 JMD2.22669 BOB
100 JMD4.45338 BOB
250 JMD11.13345 BOB
500 JMD22.26690 BOB
1000 JMD44.53380 BOB
2000 JMD89.06760 BOB
5000 JMD222.66900 BOB
10000 JMD445.33800 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار جامايكي
1 BOB22.45490 JMD
5 BOB112.27450 JMD
10 BOB224.54900 JMD
20 BOB449.09800 JMD
50 BOB1122.74500 JMD
100 BOB2245.49000 JMD
250 BOB5613.72500 JMD
500 BOB11227.45000 JMD
1000 BOB22454.90000 JMD
2000 BOB44909.80000 JMD
5000 BOB112274.50000 JMD
10000 BOB224549.00000 JMD