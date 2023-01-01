20 بوليفيانو بوليفي إلى دولار جامايكي

تحويل BOB إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bob
٤٤٥٫٦٦ jmd

1.00000 BOB = 22.28300 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0773589.09381.464981.670440.95418.3974
1GBP1.168511.2589104.1081.711851.951931.1147521.4976
1USD0.92820.794344182.69721.35981.550510.8855517.0765
1INR0.01122410.009605460.012092310.01644310.01874920.01070830.206494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / دولار جامايكي
1 BOB22.28300 JMD
5 BOB111.41500 JMD
10 BOB222.83000 JMD
20 BOB445.66000 JMD
50 BOB1114.15000 JMD
100 BOB2228.30000 JMD
250 BOB5570.75000 JMD
500 BOB11141.50000 JMD
1000 BOB22283.00000 JMD
2000 BOB44566.00000 JMD
5000 BOB111415.00000 JMD
10000 BOB222830.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Bolivian Boliviano
1 JMD0.04488 BOB
5 JMD0.22439 BOB
10 JMD0.44877 BOB
20 JMD0.89754 BOB
50 JMD2.24386 BOB
100 JMD4.48772 BOB
250 JMD11.21930 BOB
500 JMD22.43860 BOB
1000 JMD44.87720 BOB
2000 JMD89.75440 BOB
5000 JMD224.38600 BOB
10000 JMD448.77200 BOB