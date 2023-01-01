جنيه جيرزي إلى دينار صربي

تحويل JEP إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
١٣٥٬١٢٧ rsd

1.00000 JEP = 135.12700 RSD

Mid-market exchange rate at 21:04
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491441.658190.964618.8238
1 GBP1.1527411.26275105.2311.71931.911521.1119321.6996
1 USD0.91290.791922183.3351.361551.513780.880617.1844
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633830.01816490.0105670.206209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الدينار الصربي
1 JEP135.12700 RSD
5 JEP675.63500 RSD
10 JEP1351.27000 RSD
20 JEP2702.54000 RSD
50 JEP6756.35000 RSD
100 JEP13512.70000 RSD
250 JEP33781.75000 RSD
500 JEP67563.50000 RSD
1000 JEP135127.00000 RSD
2000 JEP270254.00000 RSD
5000 JEP675635.00000 RSD
10000 JEP1351270.00000 RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / جنيه جيرسي
1 RSD0.00740 JEP
5 RSD0.03700 JEP
10 RSD0.07400 JEP
20 RSD0.14801 JEP
50 RSD0.37002 JEP
100 RSD0.74004 JEP
250 RSD1.85010 JEP
500 RSD3.70021 JEP
1000 RSD7.40042 JEP
2000 RSD14.80084 JEP
5000 RSD37.00210 JEP
10000 RSD74.00420 JEP