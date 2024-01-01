Jersey poundundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → RSD çevirin

1.000 jep
137.052 rsd

1.00000 JEP = 137.05200 RSD

07:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0734589.11871.453611.652730.9493418.3282
1 GBP1.1697111.25565104.2451.700341.933261.1104621.4391
1 USD0.931550.7964183.02081.354151.539650.8843517.0741
1 INR0.0112210.009592780.012045210.0163110.01854530.01065210.205661

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Jersey poundundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Sırp Dinarı
1 JEP137.05200 RSD
5 JEP685.26000 RSD
10 JEP1370.52000 RSD
20 JEP2741.04000 RSD
50 JEP6852.60000 RSD
100 JEP13705.20000 RSD
250 JEP34263.00000 RSD
500 JEP68526.00000 RSD
1000 JEP137052.00000 RSD
2000 JEP274104.00000 RSD
5000 JEP685260.00000 RSD
10000 JEP1370520.00000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Jersey poundu
1 RSD0.00730 JEP
5 RSD0.03648 JEP
10 RSD0.07297 JEP
20 RSD0.14593 JEP
50 RSD0.36483 JEP
100 RSD0.72965 JEP
250 RSD1.82413 JEP
500 RSD3.64825 JEP
1000 RSD7.29651 JEP
2000 RSD14.59302 JEP
5000 RSD36.48255 JEP
10000 RSD72.96510 JEP