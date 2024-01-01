500 Sırp dinarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile RSD → JEP çevirin

500 rsd
3,62 jep

1,000РСД RSD = 0,007247£ JEP

00:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00720,0073
Düşük0,00720,0072
Ortalama0,00720,0072
Değişim0.23%-1.08%
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1 RSD → JEP istatistikleri

RSD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. RSD → JEP kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

RSD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0072 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0072 oldu. RSD → JEP kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9530,78618,3121,3881,33783,729
1 EUR1,079120,4530,84819,7621,4981,44290,356
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,418
1 GBP1,2731,17924,118123,3031,7671,701106,549

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Jersey poundu
1 RSD0,00725 JEP
5 RSD0,03623 JEP
10 RSD0,07247 JEP
20 RSD0,14494 JEP
50 RSD0,36234 JEP
100 RSD0,72468 JEP
250 RSD1,81171 JEP
500 RSD3,62342 JEP
1000 RSD7,24683 JEP
2000 RSD14,49366 JEP
5000 RSD36,23415 JEP
10000 RSD72,46830 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Sırp Dinarı
1 JEP137,99100 RSD
5 JEP689,95500 RSD
10 JEP1.379,91000 RSD
20 JEP2.759,82000 RSD
50 JEP6.899,55000 RSD
100 JEP13.799,10000 RSD
250 JEP34.497,75000 RSD
500 JEP68.995,50000 RSD
1000 JEP137.991,00000 RSD
2000 JEP275.982,00000 RSD
5000 JEP689.955,00000 RSD
10000 JEP1.379.910,00000 RSD