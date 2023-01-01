جنيه جيرزي إلى دولار بليزي

تحويل JEP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٢٬٥٤٥٫٧٦ bzd

1.00000 JEP = 2.54576 BZD

Mid-market exchange rate at 20:54
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658270.964518.8241
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911391.1118221.6975
1 USD0.912650.791797183.3351.361851.513430.8802517.18
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634190.01816080.01056280.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار بليز
1 JEP2.54576 BZD
5 JEP12.72880 BZD
10 JEP25.45760 BZD
20 JEP50.91520 BZD
50 JEP127.28800 BZD
100 JEP254.57600 BZD
250 JEP636.44000 BZD
500 JEP1272.88000 BZD
1000 JEP2545.76000 BZD
2000 JEP5091.52000 BZD
5000 JEP12728.80000 BZD
10000 JEP25457.60000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / جنيه جيرسي
1 BZD0.39281 JEP
5 BZD1.96405 JEP
10 BZD3.92810 JEP
20 BZD7.85620 JEP
50 BZD19.64050 JEP
100 BZD39.28100 JEP
250 BZD98.20250 JEP
500 BZD196.40500 JEP
1000 BZD392.81000 JEP
2000 BZD785.62000 JEP
5000 BZD1964.05000 JEP
10000 BZD3928.10000 JEP