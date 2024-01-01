Jersey poundundan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → BZD çevirin

1.000 jep
2.512,20 bzd

1.00000 JEP = 2.51220 BZD

07:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854481.073389.10191.453621.653390.94864518.33
1 GBP1.170311.2561104.2771.70121.934991.110221.4519
1 USD0.93170.796115183.01681.354351.540480.8838517.0782
1 INR0.01122310.009589810.012045710.01631420.01855620.01064660.20572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Belize Doları
1 JEP2.51220 BZD
5 JEP12.56100 BZD
10 JEP25.12200 BZD
20 JEP50.24400 BZD
50 JEP125.61000 BZD
100 JEP251.22000 BZD
250 JEP628.05000 BZD
500 JEP1256.10000 BZD
1000 JEP2512.20000 BZD
2000 JEP5024.40000 BZD
5000 JEP12561.00000 BZD
10000 JEP25122.00000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Jersey poundu
1 BZD0.39806 JEP
5 BZD1.99029 JEP
10 BZD3.98058 JEP
20 BZD7.96116 JEP
50 BZD19.90290 JEP
100 BZD39.80580 JEP
250 BZD99.51450 JEP
500 BZD199.02900 JEP
1000 BZD398.05800 JEP
2000 BZD796.11600 JEP
5000 BZD1990.29000 JEP
10000 BZD3980.58000 JEP