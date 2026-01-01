10 آلاف جنيه مانكس إلى دينار أردني
حوّل IMP إلى JOD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من IMP إلى JOD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من IMP إلى JOD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من IMP إلى JOD اليوم
|IMP
|JOD
|1 IMP
|0.967 JOD
|5 IMP
|4.835 JOD
|10 IMP
|9.670 JOD
|20 IMP
|19.340 JOD
|50 IMP
|48.350 JOD
|100 IMP
|96.701 JOD
|250 IMP
|241.751 JOD
|500 IMP
|483.503 JOD
|1000 IMP
|967.005 JOD
|2000 IMP
|1,934.010 JOD
|5000 IMP
|4,835.025 JOD
|10000 IMP
|9,670.050 JOD
|JOD
|IMP
|1 JOD
|1.03 IMP
|5 JOD
|5.17 IMP
|10 JOD
|10.34 IMP
|20 JOD
|20.68 IMP
|50 JOD
|51.71 IMP
|100 JOD
|103.41 IMP
|250 JOD
|258.53 IMP
|500 JOD
|517.06 IMP
|1000 JOD
|1,034.12 IMP
|2000 JOD
|2,068.24 IMP
|5000 JOD
|5,170.60 IMP
|10000 JOD
|10,341.20 IMP