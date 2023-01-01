جنيه مانكس إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل IMP إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
1001.07 fkp

1.00000 IMP = 1.00107 FKP

Mid-market exchange rate at 20:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492321.658120.9644518.8214
1 GBP1.1527411.26295105.2611.720261.911391.1117621.6963
1 USD0.912750.791797183.3451.36211.513430.8802517.1791
1 INR0.01095140.009500230.011998310.01634290.01815860.01056150.20612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / جنيه جزر فوكلاند
1 IMP1.00107 FKP
5 IMP5.00535 FKP
10 IMP10.01070 FKP
20 IMP20.02140 FKP
50 IMP50.05350 FKP
100 IMP100.10700 FKP
250 IMP250.26750 FKP
500 IMP500.53500 FKP
1000 IMP1001.07000 FKP
2000 IMP2002.14000 FKP
5000 IMP5005.35000 FKP
10000 IMP10010.70000 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / جنيه جزيرة مان
1 FKP0.99893 IMP
5 FKP4.99463 IMP
10 FKP9.98927 IMP
20 FKP19.97854 IMP
50 FKP49.94635 IMP
100 FKP99.89270 IMP
250 FKP249.73175 IMP
500 FKP499.46350 IMP
1000 FKP998.92700 IMP
2000 FKP1997.85400 IMP
5000 FKP4994.63500 IMP
10000 FKP9989.27000 IMP