غورد هايتي إلى دينار كويتي

تحويل HTG إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٢٫٢٩٠ kwd

1.00000 HTG = 0.00229 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:14 UTC
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HTG إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0644588.48981.438181.660870.9638518.3314
1GBP1.1528711.2272102.0191.658071.914811.1111921.1342
1USD0.939450.814863183.13191.35111.560310.905517.2215
1INR0.01130070.009802050.012029110.01625250.0187690.01089230.207159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / Kuwaiti Dinar
1 HTG0.00229 KWD
5 HTG0.01145 KWD
10 HTG0.02290 KWD
20 HTG0.04580 KWD
50 HTG0.11450 KWD
100 HTG0.22901 KWD
250 HTG0.57251 KWD
500 HTG1.14503 KWD
1000 HTG2.29006 KWD
2000 HTG4.58012 KWD
5000 HTG11.45030 KWD
10000 HTG22.90060 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Haiti Gourde
1 KWD436.67100 HTG
5 KWD2183.35500 HTG
10 KWD4366.71000 HTG
20 KWD8733.42000 HTG
50 KWD21833.55000 HTG
100 KWD43667.10000 HTG
250 KWD109167.75000 HTG
500 KWD218335.50000 HTG
1000 KWD436671.00000 HTG
2000 KWD873342.00000 HTG
5000 KWD2183355.00000 HTG
10000 KWD4366710.00000 HTG