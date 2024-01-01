Haiti gurdusundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile HTG → KWD çevirin

1.000 htg
2,342 kwd

1.00000 HTG = 0.00234 KWD

05:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0730589.06851.453391.653640.94985518.3357
1 GBP1.1710911.2566104.3041.7021.936511.1123721.4722
1 USD0.931950.795798183.0051.354451.541070.885217.0875
1 INR0.01122730.009587350.012047510.01631770.0185660.01066440.205861

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Haiti gurdusundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Haiti gurdusu için en iyi döviz çiftleri

HTG → USD

HTG → SGD

HTG → ZAR

HTG → CAD

HTG → GBP

HTG → INR

HTG → EUR

HTG → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Kuveyt Dinarı
1 HTG0.00234 KWD
5 HTG0.01171 KWD
10 HTG0.02342 KWD
20 HTG0.04684 KWD
50 HTG0.11711 KWD
100 HTG0.23422 KWD
250 HTG0.58555 KWD
500 HTG1.17111 KWD
1000 HTG2.34221 KWD
2000 HTG4.68442 KWD
5000 HTG11.71105 KWD
10000 HTG23.42210 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Haiti Gurdusu
1 KWD426.94700 HTG
5 KWD2134.73500 HTG
10 KWD4269.47000 HTG
20 KWD8538.94000 HTG
50 KWD21347.35000 HTG
100 KWD42694.70000 HTG
250 KWD106736.75000 HTG
500 KWD213473.50000 HTG
1000 KWD426947.00000 HTG
2000 KWD853894.00000 HTG
5000 KWD2134735.00000 HTG
10000 KWD4269470.00000 HTG