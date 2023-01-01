20 Haiti gurdusundan Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile HTG → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Haiti gurdusundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HTG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HTG → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Haiti Gurdusu
|1 KWD
|438.29900 HTG
|5 KWD
|2191.49500 HTG
|10 KWD
|4382.99000 HTG
|20 KWD
|8765.98000 HTG
|50 KWD
|21914.95000 HTG
|100 KWD
|43829.90000 HTG
|250 KWD
|109574.75000 HTG
|500 KWD
|219149.50000 HTG
|1000 KWD
|438299.00000 HTG
|2000 KWD
|876598.00000 HTG
|5000 KWD
|2191495.00000 HTG
|10000 KWD
|4382990.00000 HTG