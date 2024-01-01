5.000 Kuveyt dinarından Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile KWD → HTG çevirin

1,000ك KWD = 426,1G HTG

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 KWD → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek428,7590431,4820
Düşük425,8470425,8470
Ortalama427,4992429,1897
Değişim-0.55%-0.91%
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1 KWD → HTG istatistikleri

KWD → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 428,7590, en düşük 425,8470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 427,4992 oldu. KWD → HTG kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

KWD → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 431,4820, en düşük 425,8470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 429,1897 oldu. KWD → HTG kurundaki değişiklik -0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Haiti Gurdusu
1 KWD426,05400 HTG
5 KWD2.130,27000 HTG
10 KWD4.260,54000 HTG
20 KWD8.521,08000 HTG
50 KWD21.302,70000 HTG
100 KWD42.605,40000 HTG
250 KWD106.513,50000 HTG
500 KWD213.027,00000 HTG
1000 KWD426.054,00000 HTG
2000 KWD852.108,00000 HTG
5000 KWD2.130.270,00000 HTG
10000 KWD4.260.540,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Kuveyt Dinarı
1 HTG0,00235 KWD
5 HTG0,01174 KWD
10 HTG0,02347 KWD
20 HTG0,04694 KWD
50 HTG0,11736 KWD
100 HTG0,23471 KWD
250 HTG0,58678 KWD
500 HTG1,17356 KWD
1000 HTG2,34712 KWD
2000 HTG4,69424 KWD
5000 HTG11,73560 KWD
10000 HTG23,47120 KWD