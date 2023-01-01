غورد هايتي إلى دولار جامايكي

تحويل HTG إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٬١٤٧٫١٠ jmd

1.00000 HTG = 1.14710 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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HTG إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064488.50331.438161.660790.963918.3315
1GBP1.15311.2272102.041.658131.914811.1113821.1353
1USD0.93950.814863183.14851.351151.560310.905617.2224
1INR0.0112990.009800090.012026710.01624980.01876530.01089140.207128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار جامايكي
1 HTG1.14710 JMD
5 HTG5.73550 JMD
10 HTG11.47100 JMD
20 HTG22.94200 JMD
50 HTG57.35500 JMD
100 HTG114.71000 JMD
250 HTG286.77500 JMD
500 HTG573.55000 JMD
1000 HTG1147.10000 JMD
2000 HTG2294.20000 JMD
5000 HTG5735.50000 JMD
10000 HTG11471.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Haiti Gourde
1 JMD0.87176 HTG
5 JMD4.35881 HTG
10 JMD8.71761 HTG
20 JMD17.43522 HTG
50 JMD43.58805 HTG
100 JMD87.17610 HTG
250 JMD217.94025 HTG
500 JMD435.88050 HTG
1000 JMD871.76100 HTG
2000 JMD1743.52200 HTG
5000 JMD4358.80500 HTG
10000 JMD8717.61000 HTG