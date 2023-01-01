غورد هايتي إلى يوان صيني

تحويل HTG إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
٥٤٫١٨ cny

1.00000 HTG = 0.05418 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:55 UTC
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HTG إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0641588.48471.438091.660790.963418.3287
1GBP1.1531411.22715102.0381.658371.915181.1109321.1362
1USD0.939650.814896183.15061.35141.560670.905417.2238
1INR0.01130140.009800250.012026410.01625240.01876920.01088870.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Chinese Yuan RMB
1 HTG0.05418 CNY
5 HTG0.27089 CNY
10 HTG0.54178 CNY
20 HTG1.08357 CNY
50 HTG2.70892 CNY
100 HTG5.41785 CNY
250 HTG13.54462 CNY
500 HTG27.08925 CNY
1000 HTG54.17850 CNY
2000 HTG108.35700 CNY
5000 HTG270.89250 CNY
10000 HTG541.78500 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Haiti Gourde
1 CNY18.45750 HTG
5 CNY92.28750 HTG
10 CNY184.57500 HTG
20 CNY369.15000 HTG
50 CNY922.87500 HTG
100 CNY1845.75000 HTG
250 CNY4614.37500 HTG
500 CNY9228.75000 HTG
1000 CNY18457.50000 HTG
2000 CNY36915.00000 HTG
5000 CNY92287.50000 HTG
10000 CNY184575.00000 HTG