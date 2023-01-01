كونا كرواتية إلى وون كوري جنوبي

تحويل HRK إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٩٠٬٨٥٦ krw

1.00000 HRK = 190.85600 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 13:57 UTC
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HRK إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.064488.51121.438751.663640.964218.3377
1GBP1.1522111.22635101.9781.657661.916771.1109621.1278
1USD0.93960.815428183.1561.35171.562990.905917.2282
1INR0.0112980.0098060.012025610.0162550.01879590.0108940.207179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / وون كوريا الجنوبية
1 HRK190.85600 KRW
5 HRK954.28000 KRW
10 HRK1908.56000 KRW
20 HRK3817.12000 KRW
50 HRK9542.80000 KRW
100 HRK19085.60000 KRW
250 HRK47714.00000 KRW
500 HRK95428.00000 KRW
1000 HRK190856.00000 KRW
2000 HRK381712.00000 KRW
5000 HRK954280.00000 KRW
10000 HRK1908560.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Croatian Kuna
1 KRW0.00524 HRK
5 KRW0.02620 HRK
10 KRW0.05240 HRK
20 KRW0.10479 HRK
50 KRW0.26198 HRK
100 KRW0.52395 HRK
250 KRW1.30988 HRK
500 KRW2.61977 HRK
1000 KRW5.23954 HRK
2000 KRW10.47908 HRK
5000 KRW26.19770 HRK
10000 KRW52.39540 HRK