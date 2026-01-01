5,000 كونا كرواتية إلى وون كوري جنوبي
حوّل HRK إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HRK إلى KRW،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HRK إلى KRW متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HRK إلى KRW اليوم
|HRK
|KRW
|1 HRK
|215 KRW
|5 HRK
|1,073 KRW
|10 HRK
|2,146 KRW
|20 HRK
|4,293 KRW
|50 HRK
|10,732 KRW
|100 HRK
|21,464 KRW
|250 HRK
|53,661 KRW
|500 HRK
|107,322 KRW
|1000 HRK
|214,644 KRW
|2000 HRK
|429,288 KRW
|5000 HRK
|1,073,220 KRW
|10000 HRK
|2,146,440 KRW
|KRW
|HRK
|1000 KRW
|4.66 HRK
|2000 KRW
|9.32 HRK
|5000 KRW
|23.29 HRK
|10000 KRW
|46.59 HRK
|20000 KRW
|93.18 HRK
|30000 KRW
|139.77 HRK
|40000 KRW
|186.36 HRK
|50000 KRW
|232.94 HRK
|60000 KRW
|279.53 HRK
|45000000 KRW
|209,649.60 HRK
|75000000 KRW
|349,416 HRK
|78000000 KRW
|363,392.64 HRK
|100000000 KRW
|465,888 HRK
|330000000 KRW
|1,537,430.40 HRK
|500000000 KRW
|2,329,440 HRK
|1800000000 KRW
|8,385,984 HRK
|1900000000 KRW
|8,851,872 HRK
|10000000000 KRW
|46,588,800 HRK
|15200000000 KRW
|70,814,976 HRK
|36100000000 KRW
|168,185,568 HRK
|45600000000 KRW
|212,444,928 HRK