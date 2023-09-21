كونا كرواتية إلى لاري جورجي

تحويل HRK إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
381.97 gel

1.00000 HRK = 0.38197 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:55 UTC
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HRK إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / لاري جورجي
1 HRK0.38197 GEL
5 HRK1.90986 GEL
10 HRK3.81973 GEL
20 HRK7.63946 GEL
50 HRK19.09865 GEL
100 HRK38.19730 GEL
250 HRK95.49325 GEL
500 HRK190.98650 GEL
1000 HRK381.97300 GEL
2000 HRK763.94600 GEL
5000 HRK1909.86500 GEL
10000 HRK3819.73000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Croatian Kuna
1 GEL2.61799 HRK
5 GEL13.08995 HRK
10 GEL26.17990 HRK
20 GEL52.35980 HRK
50 GEL130.89950 HRK
100 GEL261.79900 HRK
250 GEL654.49750 HRK
500 GEL1308.99500 HRK
1000 GEL2617.99000 HRK
2000 GEL5235.98000 HRK
5000 GEL13089.95000 HRK
10000 GEL26179.90000 HRK