كتزال غواتيمالي إلى وون كوري جنوبي

حوّل GTQ إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 183.4 KRW

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى KRW اليوم

GTQKRW
1 GTQ183 KRW
5 GTQ917 KRW
10 GTQ1,834 KRW
20 GTQ3,667 KRW
50 GTQ9,168 KRW
100 GTQ18,336 KRW
250 GTQ45,841 KRW
500 GTQ91,682 KRW
1000 GTQ183,364 KRW
2000 GTQ366,728 KRW
5000 GTQ916,820 KRW
10000 GTQ1,833,640 KRW
KRWGTQ
1000 KRW5.45 GTQ
2000 KRW10.91 GTQ
5000 KRW27.27 GTQ
10000 KRW54.54 GTQ
20000 KRW109.07 GTQ
30000 KRW163.61 GTQ
40000 KRW218.14 GTQ
50000 KRW272.68 GTQ
60000 KRW327.22 GTQ
45000000 KRW245,412.90 GTQ
75000000 KRW409,021.50 GTQ
78000000 KRW425,382.36 GTQ
100000000 KRW545,362 GTQ
330000000 KRW1,799,694.60 GTQ
500000000 KRW2,726,810 GTQ
1800000000 KRW9,816,516 GTQ
1900000000 KRW10,361,878 GTQ
10000000000 KRW54,536,200 GTQ
15200000000 KRW82,895,024 GTQ
36100000000 KRW196,875,682 GTQ
45600000000 KRW248,685,072 GTQ

الأسئلة الشائعة

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