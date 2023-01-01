سيدي غاني إلى بالبوا بنمي

تحويل GHS إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٨٩٫٢١ pab

1.00000 GHS = 0.08921 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 11:57 UTC
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GHS إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0636588.37021.43721.661690.9628518.2005
1GBP1.1533411.2267101.9171.657521.916421.1104920.9906
1USD0.940150.815195183.0821.35121.562260.905217.1114
1INR0.0113160.009811940.012036310.01626350.01880380.01089530.205958

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Panamanian Balboa
1 GHS0.08921 PAB
5 GHS0.44603 PAB
10 GHS0.89206 PAB
20 GHS1.78412 PAB
50 GHS4.46030 PAB
100 GHS8.92061 PAB
250 GHS22.30152 PAB
500 GHS44.60305 PAB
1000 GHS89.20610 PAB
2000 GHS178.41220 PAB
5000 GHS446.03050 PAB
10000 GHS892.06100 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Ghanaian Cedi
1 PAB11.21000 GHS
5 PAB56.05000 GHS
10 PAB112.10000 GHS
20 PAB224.20000 GHS
50 PAB560.50000 GHS
100 PAB1121.00000 GHS
250 PAB2802.50000 GHS
500 PAB5605.00000 GHS
1000 PAB11210.00000 GHS
2000 PAB22420.00000 GHS
5000 PAB56050.00000 GHS
10000 PAB112100.00000 GHS