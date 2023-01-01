دولار فيجي إلى متكال موزمبيقي

تحويل FJD إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٢٨٬١٤٤٫٥٠ mzn

1.00000 FJD = 28.14450 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / ميثامبيكان
1 FJD28.14450 MZN
5 FJD140.72250 MZN
10 FJD281.44500 MZN
20 FJD562.89000 MZN
50 FJD1407.22500 MZN
100 FJD2814.45000 MZN
250 FJD7036.12500 MZN
500 FJD14072.25000 MZN
1000 FJD28144.50000 MZN
2000 FJD56289.00000 MZN
5000 FJD140722.50000 MZN
10000 FJD281445.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار فيجي
1 MZN0.03553 FJD
5 MZN0.17765 FJD
10 MZN0.35531 FJD
20 MZN0.71062 FJD
50 MZN1.77654 FJD
100 MZN3.55309 FJD
250 MZN8.88272 FJD
500 MZN17.76545 FJD
1000 MZN35.53090 FJD
2000 MZN71.06180 FJD
5000 MZN177.65450 FJD
10000 MZN355.30900 FJD