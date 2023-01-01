دولار فيجي إلى دولار بليزي

تحويل FJD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٨٨٨٫٠٢ bzd

1.00000 FJD = 0.88802 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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FJD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065288.44341.438391.662560.9650518.2049
1GBP1.1548711.2301102.1351.661071.919931.1145121.0231
1USD0.93880.812942183.02991.350351.560790.9059517.0906
1INR0.01130670.009790960.012043910.01626340.0187980.01091110.205837

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار بليز
1 FJD0.88802 BZD
5 FJD4.44008 BZD
10 FJD8.88017 BZD
20 FJD17.76034 BZD
50 FJD44.40085 BZD
100 FJD88.80170 BZD
250 FJD222.00425 BZD
500 FJD444.00850 BZD
1000 FJD888.01700 BZD
2000 FJD1776.03400 BZD
5000 FJD4440.08500 BZD
10000 FJD8880.17000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار فيجي
1 BZD1.12611 FJD
5 BZD5.63055 FJD
10 BZD11.26110 FJD
20 BZD22.52220 FJD
50 BZD56.30550 FJD
100 BZD112.61100 FJD
250 BZD281.52750 FJD
500 BZD563.05500 FJD
1000 BZD1126.11000 FJD
2000 BZD2252.22000 FJD
5000 BZD5630.55000 FJD
10000 BZD11261.10000 FJD