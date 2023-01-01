20 دولار بليزي إلى دولار فيجي

تحويل BZD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bzd
٢٢٫٤١ fjd

1.00000 BZD = 1.12051 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:52 UTC
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BZD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0804589.3341.468821.670450.954818.4437
1GBP1.1690411.26315104.441.717191.952921.116221.5625
1USD0.925550.791672182.68221.359451.546070.883717.0704
1INR0.01119390.009574870.012094510.01644190.0186990.01068790.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار فيجي
1 BZD1.12051 FJD
5 BZD5.60255 FJD
10 BZD11.20510 FJD
20 BZD22.41020 FJD
50 BZD56.02550 FJD
100 BZD112.05100 FJD
250 BZD280.12750 FJD
500 BZD560.25500 FJD
1000 BZD1120.51000 FJD
2000 BZD2241.02000 FJD
5000 BZD5602.55000 FJD
10000 BZD11205.10000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار بليز
1 FJD0.89245 BZD
5 FJD4.46225 BZD
10 FJD8.92451 BZD
20 FJD17.84902 BZD
50 FJD44.62255 BZD
100 FJD89.24510 BZD
250 FJD223.11275 BZD
500 FJD446.22550 BZD
1000 FJD892.45100 BZD
2000 FJD1784.90200 BZD
5000 FJD4462.25500 BZD
10000 FJD8924.51000 BZD