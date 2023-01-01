بير إثيوبي إلى تالا ساموي

تحويل ETB إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٤٩٫٩٦ wst

1.00000 ETB = 0.04996 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.4471.438771.662350.964818.2083
1GBP1.1547311.2302102.1281.661321.919491.1140921.0249
1USD0.93860.812876183.01761.350451.560310.9056517.0906
1INR0.01130620.009791610.012045610.0162670.01879490.01090910.205867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Samoan Tala
1 ETB0.04996 WST
5 ETB0.24982 WST
10 ETB0.49964 WST
20 ETB0.99927 WST
50 ETB2.49818 WST
100 ETB4.99636 WST
250 ETB12.49090 WST
500 ETB24.98180 WST
1000 ETB49.96360 WST
2000 ETB99.92720 WST
5000 ETB249.81800 WST
10000 ETB499.63600 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / البر الإثيوبي
1 WST20.01460 ETB
5 WST100.07300 ETB
10 WST200.14600 ETB
20 WST400.29200 ETB
50 WST1000.73000 ETB
100 WST2001.46000 ETB
250 WST5003.65000 ETB
500 WST10007.30000 ETB
1000 WST20014.60000 ETB
2000 WST40029.20000 ETB
5000 WST100073.00000 ETB
10000 WST200146.00000 ETB