بير إثيوبي إلى كرونة دنماركية

تحويل ETB إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٢٦٫٤٦ dkk

1.00000 ETB = 0.12646 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065988.49561.439391.664170.9643518.2114
1GBP1.1534711.2294102.071.660181.919441.1123521.0049
1USD0.93820.813405183.02431.35041.561280.904717.0855
1INR0.01130.009797190.012044710.01626510.01880510.01089680.205789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / كرونة دانمركية
1 ETB0.12646 DKK
5 ETB0.63231 DKK
10 ETB1.26463 DKK
20 ETB2.52926 DKK
50 ETB6.32315 DKK
100 ETB12.64630 DKK
250 ETB31.61575 DKK
500 ETB63.23150 DKK
1000 ETB126.46300 DKK
2000 ETB252.92600 DKK
5000 ETB632.31500 DKK
10000 ETB1264.63000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / البر الإثيوبي
1 DKK7.90747 ETB
5 DKK39.53735 ETB
10 DKK79.07470 ETB
20 DKK158.14940 ETB
50 DKK395.37350 ETB
100 DKK790.74700 ETB
250 DKK1976.86750 ETB
500 DKK3953.73500 ETB
1000 DKK7907.47000 ETB
2000 DKK15814.94000 ETB
5000 DKK39537.35000 ETB
10000 DKK79074.70000 ETB