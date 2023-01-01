بير إثيوبي إلى بيزو كولومبي

تحويل ETB إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٧٠٬٩١٧ cop

1.00000 ETB = 70.91700 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31 UTC
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ETB إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.49511.439631.664320.964418.2155
1GBP1.153411.22945102.0641.660371.919521.1123421.0085
1USD0.93810.813372183.0161.35051.561280.904617.0877
1INR0.01130010.009797770.012045910.01626790.0188070.01089670.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / البيزو الكولومبي
1 ETB70.91700 COP
5 ETB354.58500 COP
10 ETB709.17000 COP
20 ETB1418.34000 COP
50 ETB3545.85000 COP
100 ETB7091.70000 COP
250 ETB17729.25000 COP
500 ETB35458.50000 COP
1000 ETB70917.00000 COP
2000 ETB141834.00000 COP
5000 ETB354585.00000 COP
10000 ETB709170.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / البر الإثيوبي
1 COP0.01410 ETB
5 COP0.07050 ETB
10 COP0.14101 ETB
20 COP0.28202 ETB
50 COP0.70505 ETB
100 COP1.41010 ETB
250 COP3.52525 ETB
500 COP7.05050 ETB
1000 COP14.10100 ETB
2000 COP28.20200 ETB
5000 COP70.50500 ETB
10000 COP141.01000 ETB